Эксклюзив 17 июля 2023, 21:33 «Семья была очень хорошая». Сосед рассказал о погибших на Крымском мосту Сосед погибших на Крымском мосту: семья была очень хорошая, пару уважали в родном селе Пресс-служба Следственного комитета

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Мужа и жену, ставших жертвами теракта на Крымском мосту, уважали в селе Старый Оскол Белгородской области. Там они жили до роковой поездки на полуостров. Об этом «360» рассказал сосед погибших.

«Семья была очень хорошая, добросовестная. Их все село уважало. Глава семейства работал на КАМазе и постоянно всем помогал. Он старался для своей жены и дочери. Даже не верится, что это с ними произошло», — сказал он.

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По словам мужчины, погибшая пара была очень отзывчивой.

«Был у нас случай — у односельчан дом сгорел — так они одними из первых откликнулись на беду. Охарактеризовать их можно только с положительной стороны», — рассказал собеседник.

Также сосед вспомнил, что супруги с дочерью уехали в Крым с хорошим настроем. Он отметил, что у погибшей женщины остались родители и родная сестра. По словам мужчины, родственники точно не бросят девочку после того, как она вернется из больницы домой.

Сейчас пострадавшая девочка находится в реанимации, ее жизни ничего не угрожает. Следственный комитет России возбудил по факту гибели двух человек при ЧП на Крымском мосту уголовное дело о теракте.