Власть 18 июля 2023, 02:12 Британский след заметили в теракте на Крымском мосту Зампостпреда Полянский указал на вовлеченность спецслужб Запада в теракт на Крымском мосту Скриншот с видео

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Многие факторы указывают на вовлеченность в теракт на Крымском мосту западных, в частности британских, спецслужб, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Его слова привели «Известия».

Полянский отметил, что не слышал каких-либо осуждений теракта со стороны кого-либо из «западных спонсоров киевского режима».

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«И нам еще предстоит разобраться в том, в какой степени в подготовку и осуществление этого теракта были вовлечены западные, в частности британские, спецслужбы. Слишком многое на это указывает», — сказал он.

Крымский мост в ночь на 17 июля атаковали украинские дроны. В результате этого погибла семейная пара из Белгородской области. Также пострадала их дочь. Девочку с травмами госпитализировали, ее жизни сейчас ничего не угрожает. В результате удара украинских беспилотников повреждены пролеты автомобильной части моста. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин ранее сообщил, что по одной полосе Крымского моста открыли движение для легковых автомобилей. Оно осуществляется в реверсивном режиме.