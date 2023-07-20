Происшествия 20 июля 2023, 09:34 Хакеры вычислили маршруты задействованных в теракте на Крымском мосту танкеров Хакеры RaHDit показали маршруты кораблей, которые пустили беспилотники по Крымскому мосту РИА «Новости»

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Танкеры Beks Loyal и Khudayar Yusifzade могли выпустить надводные беспилотники по Крымскому мосту. Хакерская группировка RaHDit вычислила их маршрут. Карту показало РИА «Новости».

«Опубликовали маршруты кораблей, с которых, вероятнее всего, запустили морские беспилотники со взрывчаткой», — объявили хакеры.

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По их версии, специальные катера сбросили на воду два танкера — Beks Loyal и Khudayar Yusifzade. Один из них заметили дрейфующим за несколько дней до теракта на Крымском мосту в 100 километрах от Новороссийска, второй — к югу от этого места. Затем корабли встретились в Черном море.

Хакеры RaHDit предположили, что в операции могло участвовать еще одно судно. Корабль стоял на дрейфе на расстоянии, с которого можно контролировать происходящее в Керченском проливе.

Теракт на Крымском мосту произошел 17 июля. Пострадал автомобильный проезд, железнодорожные пути не задели. Погибли супруги из Белгородской области, их дочь получила серьезные травмы. Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что к ЧП причастны западные спецслужбы.