Заявления о готовности принять беженцев из Донбасса сделали 26 регионов России

Решение о переводе беженцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик сейчас прорабатывается. О готовности принять приехавших в Россию заявили 26 регионов. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил врио главы МЧС Александр Чуприян.

Он подчеркнул, что ОАО «Российские железные дороги» готово предоставить поезда для перевозки жителей Донбасса в другие регионы России.

«Двадцать шесть регионов прислали списки, что они готовы принять беженцев», — заявил Чуприян. Он добавил, что сейчас прорабатываются все логистические вопросы.

Срочную эвакуацию детей, женщин и пожилых жителей в Россию объявили в минувшую пятницу, 18 февраля, главы самопровозглашенных ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Руководители республик пояснили, что появилась серьезная угроза наступления украинских войск через линию соприкосновения.

Для эвакуации выделили автобусы и попросили тех, у кого есть собственные машины, взять дополнительных пассажиров. Первым российским регионом, который принял беженцев, стала Ростовская область. Губернатор Василий Голубев обратился за федеральной помощью к президенту России Владимиру Путину.

Российский лидер отправил в регион временно исполняющего обязанности главы МЧС Александра Чуприяна для организации мест по приему беженцев. Также президент поручил правительству направить в Ростовскую область дополнительные средства, чтобы каждый приехавший из Донбасса получил 10 тысяч рублей.

Власти Ростовской области ввели в регионе режим чрезвычайной ситуации в связи с большим наплывом беженцев. Места для размещения жителей Донбасса организовали в детских лагерях, санаториях и домах отдыха.

Основные этапы эвакуации жителей Донбасса можно узнать из онлайн-трансляции «360».