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    19 февраля 2022, 12:48

    Заявления о готовности принять беженцев из Донбасса сделали 26 регионов России

    Врио главы МЧС Чуприян: беженцев из Донбасса готовы принять 26 регионов России

    Анатолий Минкин

    Решение о переводе беженцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик сейчас прорабатывается. О готовности принять приехавших в Россию заявили 26 регионов. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил врио главы МЧС Александр Чуприян.

    Заявления о готовности принять беженцев из Донбасса сделали 26 регионов России

    Он подчеркнул, что ОАО «Российские железные дороги» готово предоставить поезда для перевозки жителей Донбасса в другие регионы России.

    «Двадцать шесть регионов прислали списки, что они готовы принять беженцев», — заявил Чуприян. Он добавил, что сейчас прорабатываются все логистические вопросы.

    Срочную эвакуацию детей, женщин и пожилых жителей в Россию объявили в минувшую пятницу, 18 февраля, главы самопровозглашенных ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Руководители республик пояснили, что появилась серьезная угроза наступления украинских войск через линию соприкосновения.

    Для эвакуации выделили автобусы и попросили тех, у кого есть собственные машины, взять дополнительных пассажиров. Первым российским регионом, который принял беженцев, стала Ростовская область. Губернатор Василий Голубев обратился за федеральной помощью к президенту России Владимиру Путину.

    Российский лидер отправил в регион временно исполняющего обязанности главы МЧС Александра Чуприяна для организации мест по приему беженцев. Также президент поручил правительству направить в Ростовскую область дополнительные средства, чтобы каждый приехавший из Донбасса получил 10 тысяч рублей.

    Власти Ростовской области ввели в регионе режим чрезвычайной ситуации в связи с большим наплывом беженцев. Места для размещения жителей Донбасса организовали в детских лагерях, санаториях и домах отдыха.

    Основные этапы эвакуации жителей Донбасса можно узнать из онлайн-трансляции «360».