Взрывы и эвакуация в Донбассе. Текстовая трансляция

Ситуация в Донбассе обострилась. С территории непризнанных Луганской и Донецкой республик в Ростовскую область потянулись беженцы. Вечером 18 февраля в Донецке прогремел взрыв. Что происходит в ДНР и ЛНР — в трансляции «360».

Президент РФ Владимир Путин уже распорядился о приеме эвакуированных жителей Донбасса. Организацией процесса займется врио главы МЧС Александр Чуприян, которого направили в Ростовскую область.

Руководители ЛНР И ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин объявили о срочной эвакуации жителей из-за угрозы наступления украинских войск.

20:05 Ростовская область, заявил РИА«Новости» Водолацкий, справится с наплывом беженцев из Донбасса. Аналогичная ситуация, напомнил он, была и в 2014 году.

20:00 В Горловке люди уже собрали вещи и ждут начала эвакуации. На границе России и ДНР выстроилась очередь из машин.

19:55 Тем временем в МИД Германии не смогли ответить, что происходит вокруг Украины. Глава ведомства Анналена Бербок подчеркнула, что следует быть готовыми «ко всему».

19:50 В Ростовской области создали оперативный штаб в связи с эвакуацией жителей Донбасса, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на депутата Госдумы Виктора Водолацкого. Он добавил, что из ДНР в сторону российского региона выезжают около 600 детей из детдомов и интернатов.

19:45 На поставки товаров из России в ДНР, ЛНР и обратно ввели льготы. Постановление уже подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

19:40 В представительстве ДНР показали, что происходило в первые минуты после взрыва в Донецке.

19:35 На кадрах, опубликованных РИА «Новости», видна раскуроченная взрывом машина.

19:30 По данным Telegram-канала WarGonzo, в Донецке взорвался автомобиль начальника народной милиции ДНР полковника Дениса Синенкова. Он не пострадал. На место выехали спецслужбы МЧС ДНР.

19:25 Мэрия Кировска заявила, что из города начали эвакуацию людей на российскую территорию. В 20:00 начнут вывозить и жителей Красного Луча.

19:20 Образовательные учреждения ДНР тоже перестанут работать. Их закроют с 19 февраля, сообщил Telegram-канал RT. Работникам учреждений разослали письма с указанием пунктов сбора для выезда в Россию и списком вещей первой необходимости.

19:15 Появились кадры с места взрыва в Донецке.

19:10 В Донецке прогремел взрыв. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня уточнило, что возле здания правительства взорвалась машина.

19:00 Минобразования ЛНР заявило, что учебный процесс в республике приостановили до нормализации обстановки. Детские дома и школы-интернаты ЛНР эвакуируют в РФ.