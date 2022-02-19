Режим ЧС ввели в Ростовской области из-за беженцев
Режим чрезвычайной ситуации ввели в Ростовской области. Губернатор региона Василий Голубев объяснил это ростом числа беженцев из ДНР и ЛНР.
По данным ТАСС, врио главы МЧС Александр Чуприян назвал такое решение верным. Власти региона попросили отельеров помочь с размещением беженцев.
Председатель правления ассоциации туриндустрии «РСТ-Юг» Наталья Косьмина рассказала, что еще никак не решен вопрос финансирования региона для оказания им помощи.
«Количество таких людей неизвестно. В администрации попросили отельеров уведомить о возможности безвозмездно предоставить какое-то количество номеров в ближайшие дни», — пояснила она.
Все пограничные пункты пропуска в регионе перевели только на въезд в Россию, рассказали в погрануправлении УФСБ по Ростовской области.