Режим ЧС ввели в Ростовской области из-за беженцев

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Ростовской области. Губернатор региона Василий Голубев объяснил это ростом числа беженцев из ДНР и ЛНР.

По данным ТАСС, врио главы МЧС Александр Чуприян назвал такое решение верным. Власти региона попросили отельеров помочь с размещением беженцев.

Председатель правления ассоциации туриндустрии «РСТ-Юг» Наталья Косьмина рассказала, что еще никак не решен вопрос финансирования региона для оказания им помощи.

«Количество таких людей неизвестно. В администрации попросили отельеров уведомить о возможности безвозмездно предоставить какое-то количество номеров в ближайшие дни», — пояснила она.

Все пограничные пункты пропуска в регионе перевели только на въезд в Россию, рассказали в погрануправлении УФСБ по Ростовской области.