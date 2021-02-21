«Вы адекватные?» Инстасамка в зеленке рассказала о нападении

Известная блогерша Инстасамка (Дарья Зотеева) опубликовала в Stories видео, где заявила, что на нее напал неизвестный и облил зеленкой. Руки, куртка и лицо девушки практически полностью покрыты зеленой жидкостью. Судя по кадрам, видео снято на улице.

«Только что ко мне подбежал какой-то человек и вылил на меня зеленку. Вы нормальные вообще?» — сквозь слезы проговорила блогерша.

История уже дошла до Twitter, где пользователи усомнились в реальности нападения. Ранее Инстасамку уже ловили на постановке ограбления. Девушку обвинили, что она снова пытается словить хайп и вернуть былую славу.

Известная своими выходками блогерша и рэп-исполнительница снова стала героем новостей после того, как нахамила своим визажистам за опоздание и выкинула их вещи из квартиры. Все это она сняла на видео и выложила в Сеть.

Среди пользователей появилась версия, что это постановка, скопированная с реального скандала американской рэп-исполнительницы Карди Би, который та учинила в 2018 году.

С тем, что это постановка, согласился пиарщик Ольги Бузовой Антон Богославский. Он напомнил, что Инстасамка прославилась на хейте, который всегда создавала вокруг себя.

В случае Инстасамки, даже если видео оказалось постановкой, расплата за поведение стала реальной.

Подписчики добились, что кинопрокатная компания TenLetters убрала голос исполнительницы из мультфильма «100% Волк», который скоро должен выйти в прокат.

Использовать новый виток хайпа вокруг своей персоны Инстасамка решила до конца. На своей странице в YouTube она опубликовала новое видео, которое изначально расценивалось как ее раскаяние. Однако ни о каких извинениях речи там не шло.

«Простите меня, пожалуйста, за то, что вы опаздываете, срываете мне съемки, приносите мне разлитый суп в пакете», — с издевкой произнесла блогерша.

Она заявила, что не чувствует себя виноватой за хамство и агрессию, так как визажисты и курьеры только крадут ее время, которое она могла потратить на работу. Инстасамка подчеркнула, что считает заслуженным наказанием опрокинутую на курьера пепельницу за то, что он пришел без маски и перчаток.