Эксклюзив 31 августа 2023, 15:18 Восстановление Каховской ГЭС займет около 5 лет. Россия справится Член ОП Подмосковья Кумохин: Каховскую ГЭС полностью восстановят РИА «Новости»

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Экологическая обстановка в зоне, которая пострадала от повреждения Каховской ГЭС и разлива Днепра, стабилизировалась, и в Херсонской области занялись проектными работами восстановления станции. Ее возродят полностью. Работы могут занять около пяти лет, заявил «360» член Общественного совета при Федеральном агентстве «Росводресурсы» и Общественной палаты Московской области Александр Кумохин.

Ситуация удовлетворительная

Он связался с коллегами на местах и волонтерами-экологами, которые помогали при ликвидации первых последствий повреждения Каховской ГЭС, а теперь занялись животными.

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«В целом они уже считают ситуацию удовлетворительной. По крайней мере, в большинстве районов решены вопросы и с электричеством, и с водой», — сказал Кумохин.

Непосредственно в Новой Каховке и на близлежащей территории ситуация, по его словам, обстоит лучше, ниже по течению пока решили не все задачи. Кумохин напомнил, что именно этот городской округ принял на себя первую волну последствий. Там удалось избежать массовых отравлений и заражений.

«Власть и общество сработали достаточно оперативно и консолидировано, и поэтому худшие сценарии не реализовались. Более-менее жизнь восстанавливается и люди возвращаются», — заявил он.

Сроки работ

Специалисты оценили масштабы аварии. Кумохин сказал, что станция получила настолько серьезные повреждения, что на правительственном уровне решили восстанавливать ее целиком.

«То есть полностью делать работоспособное [предприятие]. Что касается сроков таких грандиозных восстановительных ремонтных работ, то здесь нам в помощь относительно недавняя авария на Саяно-Шушенской ГЭС — почти пять лет длились эти работы», — спрогнозировал он.

Кумохин напомнил, что Россия не впервые столкнулась с такими масштабными задачами — и поднимала целину, и строила Крымский мост, и восстанавливала территории после паводков. Он выразил уверенность, что страна справится с задачей и в этот раз.