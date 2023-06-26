Общество 26 июня 2023, 14:00 Роспотребнадзор оценил ситуацию с безопасностью воды в Черном море после прорыва ГЭС Роспотребнадзор: ситуация с безопасностью воды в Черном море после ЧП на ГЭС стабильная РИА «Новости»

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Специалисты Роспотребнадзора после прорыва Каховской ГЭС контролируют безопасность воды в Черном море. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Замеры регулярно проводятся в четырех контрольных точках. Ситуация стабильная», — передали в Роспотребнадзоре.

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С 7 июня эксперты взяли более 580 проб питьевой и морской воды, воды из Северо-Крымского канала, воды поверхностных водоемов в зоне подтопления. В зоне ЧС развернута мобильная лаборатория Роспотребнадзора.

Разрушение Каховской гидроэлектростанции произошло в ночь на 6 июня после обстрелов со стороны Украины. По последними данным, число погибших после ЧП увеличилось до 48.

Главную опасность для жителей подтопленных территорий в Херсонской области представляет вода из колодцев, которая может быть заражена. Людей просят пить только бутилированную воду. Население вакцинируют против вирусного гепатита, дизентерии и брюшного тифа.

Войска радиационной, химической и биологической защиты и сотрудники МЧС ведут работу по обеззараживанию территорий, которые подтопило. Тем не менее, врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что нижнее течение Днепра находится в состоянии экологической катастрофы.