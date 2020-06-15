    15 июня 2020, 19:03

    «Россия» сползла в Енисей? В Хакасии опровергли смыв самого большого граффити

    Эля Данилюк

    Огромное граффити со словом «Россия», которое появилось на стенах Саяно-Шушенской ГЭС в честь праздника 12 июня, на месте, повреждений у него нет, как заявляли некоторые Telegram-каналы. Об этом рассказал пресс-секретарь филиала Алексей Дубовец.
    «Россия» сползла в Енисей? В Хакасии опровергли смыв самого большого граффити

    «Сразу могу сказать, что это не так. Я вот ее (надпись — прим. ред.) вижу сейчас, в данный момент», — заявил РИА «Новости» Дубовец.

    Граффити действительно чуть не смыло ливнем, но это случилось еще во время покраски, за несколько дней до завершения работ. Художники вовремя все поправили и быстро устранили проблему. Об этом изданию рассказали инициаторы рисунка — представители ОНФ.

    Надпись «Россия» оформляли художники-граффитисты со всей страны. Размеры рисунка поражают — в высоту буквы достигают 52 метра, а в длину занимают около 570 метров. Этот объект уже неофициально признали самым большим граффити в стране.

    Объект, на котором и решили нарисовать граффити, тоже выбрали не просто так. Саяно-Шушенская ГЭС — крупнейшая электростанция России. Она обеспечивает надежную работу энергосистемы всей Сибири.