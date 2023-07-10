Власть 10 июля 2023, 23:29 Хуснуллин оценил работу по ликвидации последствий ЧС на Каховской ГЭС Хуснуллин: работы по устранению последствий ЧС на Каховской ГЭС практически закончены РИА «Новости»

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Вице-премьер России Марат Хуснуллин посетил зону ЧС в Херсонской области, которую затопило в результате разрушения Каховской ГЭС. Об этом сообщил ТАСС.

«Мы в рамках ликвидации штаба ЧС посмотрели ход восстановительных работ. Хочу отметить, что работы практически полностью закончены», — заявил он журналистам.

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В своем Telegram-канале Хуснуллин отметил, что в Новой Каховке почти везде откачали воду и осушили дома. Граждане стали помогать в уборке территории и занимаются восстановлением последствий затопления.

«Там же провел совещание. Хочу отметить и поблагодарить местную администрацию и региональное правительство. Оперативная обстановка контролируется каждый день на штабе, люди и техника есть. Это действительно высокий уровень системной работы, причем при постоянной неспокойной обстановке», — написал зампред.

По его словам, в Алешках и Голой Пристани некоторые здания в низинах пока еще подтоплены. Воду откачивают с помощью специальной техники и освобождают скважины с канализационными станциями.

Ранее стало известно об увеличении числа погибших при разрушении Каховской ГЭС до 55 человек. Украинские националисты ударили по станции в ночь на 6 июня. В результате происшествия начался неконтролируемый сброс воды, поэтому ряд прибрежных районов в Херсонской области подтопило.