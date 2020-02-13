Водонаева расскажет полиции, кого считает «быдлом». Прямая трансляция

Телеведущая и модель Алена Водонаева пришла в полицию, где расскажет, почему считает «быдлом» тех, кто рожает ради материнского капитала. «360» ведет онлайн-трансляцию с места допроса.

Споры начались после поста Алены Водонаевой о том, что материальную поддержку за рождение детей, которую анонсировал президент, получат «нищие и быдло». По ее мнению, те, кому не хватает на бутылку водки, начнут рожать ради миллиона.

Общественный резонанс вокруг поста Водонаевой стал настолько сильным, что через несколько дней о нем высказался и президент, назвав «моральными уродами» тех, кто выступает против поддержки семьи государством.

Но Водонаева свои слова назад не взяла и обвинила СМИ в том, что они исковеркали смысл, который она хотела донести подписчикам. В результате 31-летний житель Йошкар-Олы Евгений Панкратов и жительница Москвы обратились в полицию из-за «возмутительных» слов Водонаевой.

Полиция нашла и другой пост модели, где она так же резко высказывалась об абортах, назвав Россию «нищей и жадной страной». Так она отреагировала на просьбу властей Самарской области к частным клиникам отказаться от проведения абортов.