Ведущая ток-шоу «60 минут» Ольга Скабеева призвала не лишать свободы телеведущую и модель Алену Водонаеву за ее высказывания о демографии и материнском капитале. При этом ведущая назвала Водонаеву «бестолковой».

Ранее житель Йошкар-Олы заявил в полицию о том, что его оскорбили высказывания модели, сделанные в декабре 2019 года. Водонаеву вызвали для объяснений в ОВД. Поводом послужил ее пост в Instagram, в котором ведущая заявила, что в России детей как правило «рожают либо богачи, либо необразованное быдло». Заявитель посчитал, что ее слова подпадают под статью о возбуждении ненависти либо вражды.

Скабеева назвала высказывания Водонаевой «бестолковыми».

«Сама она, как мне кажется, бестолковая. Но так решительно реагировать на эту ее бестолковость, наверное, странно», — добавила ведущая.

По ее мнению, «сажать за глупость» — это уже перебор.

Соведущий и муж Скабеевой Евгений Попов также заявил, что не нужно «каждую дурочку уголовно преследовать».