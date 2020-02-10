    10 февраля 2020, 20:31

    Водонаеву вызвали в полицию из-за слов о «необразованном быдле»

    Кирилл Фролов

    Телеведущую и модель Алену Водонаеву вызвали в полицию из-за ее поста в Instagram о том, что в России в основном «рожают либо богачи, либо необразованное быдло». Об этом Super.ru рассказала адвокат модели Екатерина Гордон.
    Водонаеву вызвали в полицию из-за слов о «необразованном быдле» | Изображение 1
    Екатерина Гордон и Алена Водонаева / Instagram

    Пост, о котором идет речь, Водонаева опубликовала в декабре 2019 года. Помимо слов о «необразованном быдле», претензии вызвали ее фразы: «Не надо рожать рабов этому государству» и «Я презираю семьи, которые живут в нищете и рожают по три-четыре ребенка».

    Заявление поступило в главк МВД по Таганскому району Москвы от некоего физического лица. Заявитель просил завести дело по статье УК о возбуждении ненависти либо вражды.

    По словам Гордон, сейчас полиция проводит проверку. Сама Водонаева заявила изданию, что не собирается брать свои слова назад и готова дать пояснения полицейским.

    Модель и позднее делала подобные заявления. В январе, после того как президент Владимир Путин пообещал выдавать материнский капитал за первого ребенка и увеличить его на 150 тысяч рублей при рождении второго, Водонаева написала, что ради денег рожать начнут «отчаявшиеся от нищеты россияне или быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки».