Водонаеву вызвали в полицию из-за слов о «необразованном быдле»

Екатерина Гордон и Алена Водонаева / Instagram

Пост, о котором идет речь, Водонаева опубликовала в декабре 2019 года. Помимо слов о «необразованном быдле», претензии вызвали ее фразы: «Не надо рожать рабов этому государству» и «Я презираю семьи, которые живут в нищете и рожают по три-четыре ребенка».

Заявление поступило в главк МВД по Таганскому району Москвы от некоего физического лица. Заявитель просил завести дело по статье УК о возбуждении ненависти либо вражды.

По словам Гордон, сейчас полиция проводит проверку. Сама Водонаева заявила изданию, что не собирается брать свои слова назад и готова дать пояснения полицейским.

Модель и позднее делала подобные заявления. В январе, после того как президент Владимир Путин пообещал выдавать материнский капитал за первого ребенка и увеличить его на 150 тысяч рублей при рождении второго, Водонаева написала, что ради денег рожать начнут «отчаявшиеся от нищеты россияне или быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки».