Путин: против поддержки семей с детьми выступают «моральные уроды»

Президент удивился существованию людей, которые уверены, что государство оказывает слишком сильную поддержку семьям с детьми.

Потрясающе, я не мог себе такого даже представить. <...> Это удивительно просто. Но это есть. Надо показать, что это за люди. Какие-то моральные уроды Владимир Путин.

Он подчеркнул, что таким людям не стоит держать свое мнение при себе — «дурь каждого видна будет».

15 января в ходе послания к Федеральному собранию Владимир Путин пообещал продлить действие материнского капитала. Он также пообещал увеличить суммы выплат и распространить их действие на первого ребенка семьи — до этого деньги могли получить лишь семьи, в которых родился второй и последующий ребенок. Кроме того президент сообщил, что ежемесячные пособия станут получать родители малышей от трех до семи лет включительно.

Ранее телеведущая и модель Алена Водонаева заявила, что деньги за рождение детей, которые обещал платить Путин, получат нищие и быдло.