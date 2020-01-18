    18 января 2020, 18:00

    Путин: против поддержки семей с детьми выступают «моральные уроды»

    Нина Петлинова

    Президент России Владимир Путин назвал тех, кто выступает против поддержки семей с детьми, «моральными уродами». Такое заявление он сделал 18 января во время общения с ветеранами Великой Отечественной войны в Санкт-Петербурге.

    Президент удивился существованию людей, которые уверены, что государство оказывает слишком сильную поддержку семьям с детьми.

    Потрясающе, я не мог себе такого даже представить. <...> Это удивительно просто. Но это есть. Надо показать, что это за люди. Какие-то моральные уроды

    Владимир Путин.

    Он подчеркнул, что таким людям не стоит держать свое мнение при себе — «дурь каждого видна будет».

    15 января в ходе послания к Федеральному собранию Владимир Путин пообещал продлить действие материнского капитала. Он также пообещал увеличить суммы выплат и распространить их действие на первого ребенка семьи — до этого деньги могли получить лишь семьи, в которых родился второй и последующий ребенок. Кроме того президент сообщил, что ежемесячные пособия станут получать родители малышей от трех до семи лет включительно.

    Ранее телеведущая и модель Алена Водонаева заявила, что деньги за рождение детей, которые обещал платить Путин, получат нищие и быдло.