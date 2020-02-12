Слесарь из Йошкар-Олы написал заявление на Водонаеву, но скандальный пост не читал

Слесарь из Йошкар-Олы Евгений Панкратов, который написал заявление на Алену Водонаеву, не читал первоисточник — оригинальное заявление телеведущей в Instagram. Заявление он подал, поддавшись порыву, но полиция работала оперативно.

«На саму идею меня натолкнул пост в группе „Мужской путь“. Заявление было подано электронно, ходить никуда не нужно… А у вас нет оригинального ее поста? Заявление просто было написано уже давно. Я сам-то не заходил никогда в ее Instagram, а пост этот был продублирован в одном из сообществ, которые борются за права людей», — признался мужчина. Интервью с ним опубликовал сайт Baza.

Оказалось, что в группе опубликовали готовый шаблон, который просто нужно было скопировать. Панкратов так и поступил: все заняло буквально пару минут. Заявление приняли.

Вскоре пришел ответ Потом еще один. Потом Панкратову позвонили из органов. По словам мужчины, все произошло оперативно и в рамках закона.

Преследование Водонаевой началось после того, как она позволила себе неосторожные и резкие слова в отношении россиян. Участница «Дома 2» назвала их быдлом. За это на телеведущую не только обиделись, но и подали уже два заявления в полицию.