Влияние компьютерных игр на поведение стрелка из Ижевска увидели в Минпросвещения | 360°

Общество 27 сентября 2022, 01:02 Поделиться Telegram

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Viber Влияние компьютерных игр на поведение стрелка из Ижевска увидели в Минпросвещения Министр просвещения заявил о влиянии компьютерных игр на стрелка после атаки в Ижевске «360»

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Ситуацию с влиянием компьютерных игр на людей необходимо обсуждать и принимать решение для ее регулирования. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил министр просвещения Сергей Кравцов после стрельбы в школе Ижевска.

Он отметил, что напавший на учебное заведение вооруженный мужчина состоял на учете психоневрологическом диспансере с диагнозом шизофрения, а также увлекался компьютерным играми.

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«На мой взгляд, нужно внимательно обсуждать общее влияние компьютерных игр. И соответствующее решение, уверен, мы в ближайшее время с министерством цифрового развития примем», — заявил Кравцов.

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Нападение на школу № 88 в Ижевске устроил 34-летний выпускник учебного заведения. В качестве оружия он использовал переделанный под стрельбу боевыми патронами травматический пистолет.

По последним данным, мужчина убил 17 человек, в том числе 11 детей. Ранения различной степени тяжести получили 22 школьника и двое взрослых. После расправы стрелок покончил с собой.

Прибывший в столицу Удмуртии министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что состояние троих детей критическое. Он добавил, что часть пациентов направят на лечение в Москву.

Следователи завели уголовное дело о массовом убийстве, а также о незаконном обороте оружия. Власти региона объявили траур по погибшим до 29 сентября.

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