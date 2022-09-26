Число погибших в результате стрельбы в школе Ижевска выросло до 17 | 360°

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26 сентября 2022, 22:20

Число погибших в результате стрельбы в школе Ижевска выросло до 17

Правительство Удмуртии: число погибших в результате стрельбы в школе Ижевска выросло до 17

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Количество жертв стрельбы в ижевской школе увеличилось до 17 человек, среди погибших — 11 детей. Об этом заявили в правительстве Удмуртии, ссылаясь на данные Следственного комитета.

«По данным Следственного комитета России, погибли 17 человек, в том числе 11 детей и шесть взрослых», — привел ТАСС слова представителя пресс-службы.

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Ранее сообщалось о 15 погибших, в числе которых оказались 11 детей. Как уточнял министр здравоохранения Михаил Мурашко, трое пострадавших детей находятся в критическом состоянии. Утром 27 сентября врачи снова проведут осмотр и примут решение о переводу некоторых пациентов на лечение в Москву.

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Вооруженный мужчина открыл огонь в школе № 88 утром в понедельник, 26 сентября. Преступника хотели задержать, но он покончил с собой.

Нападавший стоял на психиатрическом учете. Он пришел в учебное заведение в балаклаве и футболке с националистической символикой. Следователи завели уголовное дело и продолжают расследование. Власти Удмуртии объявили трехдневный траур по погибшим.

Стрельба в школе в Ижевске

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