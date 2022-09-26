Напавший на школу в Ижевске состоял на учете в ПНД | 360°

Криминал 26 сентября 2022, 14:30 Поделиться Telegram

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Viber Напавший на школу в Ижевске состоял на учете в ПНД Глава Удмуртии Бречалов: напавший на школу в Ижевске был на учете в психдиспансере РИА «Новости»

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Мужчина, напавший на школу № 88 Ижевска, состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов, написал ТАСС.

Известно, что преступника зовут Артем Казанцев. Он покончил с собой, заявили ранее в СК. По месту его жительства идут обыски.

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По последним данным, в результате нападения на школу погибли 13 человек, 23 пострадали. По факту случившегося возбудили уголовное дело. В Ижевск вылетели министр просвещения РФ Сергей Кравцов и глава Минздрава Михаил Мурашко.

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В Удмуртии объявлен траур по погибшим. Он продлится до 29 сентября. Для родственников и близких погибших и пострадавших открыли две горячие линии: 8 (800) 100-24-47 и 8 (800) 100-09-06. Там людям смогут оказать психологическую поддержку.

Здание школы оцеплено. На месте работают криминалисты.

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