Трое пострадавших при стрельбе в Ижевске детей находятся в критическом состоянии, заявил Мурашко | 360°

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26 сентября 2022, 21:45

Трое пострадавших при стрельбе в Ижевске детей находятся в критическом состоянии, заявил Мурашко

Минздрав: трое пострадавших при стрельбе в Ижевске детей находятся в критическом состоянии

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Трое пострадавших при стрельбе в ижевской школе детей находятся в критическом состоянии. Некоторых раненых отправят на лечение в Москву, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Наиболее таких, критических сейчас, за жизнь которых мы переживаем, трое», — процитировал слова министра ТАСС.

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Как отметил Мурашко, пострадавшим сейчас помогают 40 психологов, психиатров, хирургов, нейрохирургов из Татарстана и федеральных клиник. Всем родителям предложили остаться в медучреждении. Им предоставили доступ в реанимацию.

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«Сегодня ночью будет дообследование ряда пациентов, утром переоценка состояния. Утром часть будет по состоянию переведена в Москву», — заявил глава Минздрава.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что в результате стрельбы в школе погибли трое учителей. Всего жертвами нападения стали 15 человек, включая 11 детей.

Стрельбу в школе № 88 открыл бывший ученик. Он пришел в образовательное учреждение с оружием утром 26 сентября. Преступник покончил с собой до задержания. Ближайшие три дня в Удмуртии продлится траур по погибшим.

Минздрав

Стрельба в школе в Ижевске

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