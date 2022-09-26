Власти Удмуртии объявили трехдневный траур | 360°

Криминал 26 сентября 2022, 12:37 Поделиться Telegram

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Viber Власти Удмуртии объявили трехдневный траур Правительство Удмуртии объявило траур до 29 сентября после стрельбы в школе Ижевска РИА «Новости»

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В Удмуртии с 26 до 29 сентября объявили траур по погибшим при стрельбе в ижевской школе № 88. Близким погибших окажут психологическую помощь по телефонам доверия. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава республики Александр Бречалов.

«С сегодняшнего дня и до 29 сентября в Удмуртской Республике объявлен траур по погибшим в школе № 88», — написал он.

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Психологическую помощь окажут по телефонам 8 (800) 100-09-06 и 8 (800) 100-24-47. Последний номер также опубликовал Минздрав Удмуртии. По нему можно обращаться за информацией о пострадавших. Их доставили в медучреждение, в ближайший час список опубликуют на сайте министерства.

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Утром 26 сентября неизвестный пришел в школу № 88 и открыл огонь. По последней информации Следкома, погибли девять человек, а именно два охранника, два учителя, а также пятеро учеников. Нападавший свел счеты с жизнью. Его мотивы выяснят правоохранители.

Ранены, по данным МВД Удмуртии, около 20 человек.

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