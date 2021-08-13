Минздрав рассказал о пострадавших во время взрыва автобуса в Воронеже

Трое пострадавших из-за взрыва автобуса в Воронеже находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Министерство здравоохранения РФ.

В ведомстве уточнили, что состояние восьми пассажиров оценивается как средней тяжести.

«Пострадавшие госпитализированы в больницы Воронежа с травмами различной степени тяжести: состояние троих оценивается врачами как тяжелое. Амбулаторная помощь оказана еще семи пострадавшим», — сообщили в ведомстве.

Пассажирский автобус взорвался в Воронеже накануне вечером. Всего пострадали 18 человек, одна женщина скончалась от полученных травм. Следствие пока рассматривает одну версию произошедшего — это неисправность оборудования. Не исключено, что транспорт могли незаконно переоборудовать с бензинового топлива на газ.

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко ранее сообщала, что ведомство возбудило уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В связи с трагическими событиями губернатор Воронежской области Александр Гусев напомнил жителям об уголовной ответственности за распространение фейков. Он также распорядился провести обследование всего пассажирского транспорта на городских маршрутах, междугородних и межмуниципальных.