Воронежские власти заявили, что взорвавшийся автобус не имел газового оборудования

Автобус, в котором произошел взрыв в Воронеже, не имел газового оборудования. Об этом ТАСС сообщил замруководителя городского управления транспорта Максим Захаров.

По словам Захарова, это был маршрутный автобус 10А, и в нем не было газа — он ездил на дизельном топливе. В причинах взрыва сейчас разбираются специалисты, которые уже прибыли на место происшествия. Губернатор Воронежской области Александр Гусев дал поручение проверить все автопарки пассажирских перевозчиков Воронежа.

«Прибыл на место трагедии. Пока причина взрыва выясняется, на месте работают все спецслужбы. На данный момент дал поручение о проверке всех автопарков пассажирских перевозчиков Воронежа», — написал Гусев в своем Telegram-канале.

Губернатор добавил, что проверки пассажирского транспорта начнутся уже с 13 августа. Они будут проходить на конечных остановках. Кроме того, Гусев отметил: водители будут постоянно напоминать пассажирам, что обо всех посторонних предметах в салоне необходимо сразу же сообщать.

Губернатор выразил свои соболезнования пострадавшим и их родственникам. Мэр Воронежа Вадим Кстенин заверил, что будет сделано все возможное, чтобы подобное больше не повторялось. Семьям раненых окажут материальную помощь.

В маршрутном автобусе ПАЗ 12 августа произошел взрыв газового оборудования. По уточненным данным, пострадали 14 человек. Одна из раненых женщин находится в крайне тяжелом состоянии.