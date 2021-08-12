Пострадавшая при взрыве автобуса в Воронеже женщина скончалась в реанимации, заявили РИА Новости со ссылкой на региональный департамент здравоохранения.

Предварительно, это 35-летняя женщина, которая лишилась ног во время взрыва. Врачи провели ампутацию конечностей, но она потеряла слишком много крови.

«Общее число пострадавших при взрыве в автобусе в Воронеже, с учетом погибшей в реанимации женщины, выросло до 16», — сообщил Депздрав.

Ранее в Воронеж направили криминалистов и следователей из Москвы. Ход расследования будут контролировать в центральном аппарате СК. В прокуратуре сообщили, что из 35 находившихся в автобусе пассажиров двое получили тяжкий вред здоровью, четверо — средней тяжести.