Общество 21 мая 2023, 14:18 «Важен каждый рубль». Блиновская в Telegram-канале попросила деньги на адвокатов Сообщения с просьбой прислать деньги появились в Telegram-канале блогера Блиновской Соцсети

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Автор «Марафона желаний» Елена Блиновская, задержанная за неуплату долгов, опубликовала в Telegram-канале сообщение с просьбой прислать ей денег.

Средства якобы нужны женщине на оплату адвоката и долгов. Автор текста пожаловалась на то, что суд забрал все, заблокировал все счета и оставил без возможности жить и бороться. В конце она указала реквизиты, куда можно прислать деньги.

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«Важен каждый рубль», — написала Блиновская.

Она также добавила, что не справится без поддержки друзей-подписчиков, заявила, что продолжает верить в людей и напомнила, сколько добра принесла им.

Однако аккаунт Блиновской могли взломать, как это уже было в середине мая. Тогда неизвестные разослали от ее имени сообщения. Их публикация стала поводом для проверки ФСИН.

Блиновская до 26 июня находится под домашним арестом в элитном поселке «Миллениум Парк» в Подмосковье. Ее подозревают в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Суд запретил женщине пользоваться мобильной связью и интернетом, Генпрокуратуру попросили заблокировать счета и соцсети блогера. Муж Блиновской Алексей также стал фигурантом уголовного дела как пособник.

При этом отец блогерши в эфире «России 1» заявил, что всю систему «империи марафонов» придумал именно супруг Елены.