Общество 16 мая 2023, 19:10 Неизвестные взломали канал Блиновской в Telegram и разослали сообщения от ее имени Неизвестные взломали Telegram-канал Блиновской, теперь блогера проверяет ФСИН Соцсети

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Неизвестные взломали Telegram-канал блогера Елены Блиновской. Об этом «360» сообщила пиарщица «королевы марафонов».

Подробностей она не рассказала. Также неизвестно, будет ли восстановлен канал Блиновской в мессенджере.

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В Telegram-канале блогера Елены Блиновской во вторник, 16 мая, появились публикации от ее имени.

«Елена на связи. Как ваши дела? Я к вам ненадолго», — говорилось в публикации.

Также из сообщений следовало, что блогер «сильно рискует», выходя на связь. Следующий пост содержал ссылку на неизвестный Telegram-канал, давалось 10 минут на подписку.

По данным Telegram-канала Shot, публикация сообщений от имени Блиновской стала поводом для проверки ФСИН. По условиям домашнего ареста ей запрещено пользоваться интернетом и другими средствами связи. Если выяснится, что блогер сама заходила в сеть, ей может грозить СИЗО.

Елена Блиновская находится под домашним арестом до 26 июня. Генпрокуратуру попросили заблокировать счета и соцсети блогера, поскольку Блиновская после ареста продолжала зарабатывать на своих проектах, несмотря на запрет доступа в интернет.

Следственный комитет РФ также предъявил обвинение мужу Блиновской Алексею. Его подозревают в пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Суд избрал в отношении Алексея Блиновского меру пресечения в виде запрета определенных действий. Ему запретили пользоваться интернетом и средствами связи.