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    11 марта 2022, 08:38

    Ушедшие из РФ компании проверят на соблюдение уголовного кодекса

    Генпрокуратура проверит ушедшие из России компании на соблюдение УК

    Оксана Кириллова

    Генеральная прокуратура РФ проверит соблюдение законодательства компаниями, которые заявили об уходе с российского рынка. Прокуроры намерены жестко пресекать односторонние отказы организаций от своих обязательств. По каждому факту прекращения работы дадут «правовую оценку на наличие признаков фиктивного и (или) преднамеренного банкротства». За эти нарушения предусмотрена уголовная ответственность.

    Ушедшие из РФ компании проверят на соблюдение уголовного кодекса

    «Прокурорами установлен жесткий контроль за соблюдением трудового законодательства, в том числе условий трудовых договоров, порядком выплаты заработной платы и определением ее размера, исполнением взятых на себя обязательств перед контрагентами, а также обязательств перед Российской Федерацией», — говорится в сообщении.

    Особое внимание обратят на соблюдение прав социально незащищенных групп работников. Это люди с ограниченными возможностями здоровья, беременные, работники с несовершеннолетними детьми, люди предпенсионного возраста и пенсионеры.

    На фоне ситуации на Украине и антироссийских санкций о приостановке работы в РФ сообщили CocaCola, PepsiCo, Starbucks. Все рестораны в стране временно закроет McDonald’s.

    Компания Procter & Gamble (P&G) серьезно сократит ассортимент продукции на российском рынке. Владелец KFC и Pizza Hut — Yum! Brands — объявил о приостановке развития брендов в России. Компания намерена перенаправить доход на гуманитарные цели. Кроме того, с российского рынка уходят OBI, IKEA, Lego, Nike, H&M, Mothercare и другие.