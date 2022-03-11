Ушедшие из РФ компании проверят на соблюдение уголовного кодекса

Генеральная прокуратура РФ проверит соблюдение законодательства компаниями, которые заявили об уходе с российского рынка. Прокуроры намерены жестко пресекать односторонние отказы организаций от своих обязательств. По каждому факту прекращения работы дадут «правовую оценку на наличие признаков фиктивного и (или) преднамеренного банкротства». За эти нарушения предусмотрена уголовная ответственность.

«Прокурорами установлен жесткий контроль за соблюдением трудового законодательства, в том числе условий трудовых договоров, порядком выплаты заработной платы и определением ее размера, исполнением взятых на себя обязательств перед контрагентами, а также обязательств перед Российской Федерацией», — говорится в сообщении.

Особое внимание обратят на соблюдение прав социально незащищенных групп работников. Это люди с ограниченными возможностями здоровья, беременные, работники с несовершеннолетними детьми, люди предпенсионного возраста и пенсионеры.

На фоне ситуации на Украине и антироссийских санкций о приостановке работы в РФ сообщили CocaCola, PepsiCo, Starbucks. Все рестораны в стране временно закроет McDonald’s.

Компания Procter & Gamble (P&G) серьезно сократит ассортимент продукции на российском рынке. Владелец KFC и Pizza Hut — Yum! Brands — объявил о приостановке развития брендов в России. Компания намерена перенаправить доход на гуманитарные цели. Кроме того, с российского рынка уходят OBI, IKEA, Lego, Nike, H&M, Mothercare и другие.