Важное 14 января 2024, 10:43 Умер поэт Лев Рубинштейн РИА «Новости»

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Скончался поэт Лев Рубинштейн. Об этом сообщила его дочь Мария в Livejournal.

«Мой папа, Лев Рубинштейн, умер сегодня», — написала она. Комментарии к записи отключены.

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В последние дни 76-летний поэт был в крайне тяжелом состоянии после ДТП, врачи боролись за его жизнь в реанимации.

Автомобиль сбил Рубинштейна на пешеходном переходе 8 января на северо-востоке Москвы. Судя по видео с места аварии, мужчину от удара подбросило в воздух и перевернуло. Он получил переломы, черепно-мозговую травму и ушибы. Пострадавшего привезли в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. СМИ писали, что хроническое заболевание легких у Рубинштейна затрудняет его лечение. Сообщалось также, что поэт в коме на аппарате ИВЛ.

Слухи о смерти Льва Рубинштейна стали распространяться еще пару дней назад, но тогда в семье их опровергали, поясняя, что медики продолжают делать все возможное.

Водитель, сбивший поэта, попал под уголовное дело.