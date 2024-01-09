Происшествия 09 января 2024, 13:51 Появились кадры наезда машины на поэта Рубинштейна в Москве Дептранс Москвы опубликовал видео с моментом наезда машины на поэта Рубинштейна

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В Северо-Восточном округе Москвы водитель автомобиля сбил 76-летнего поэта Льва Рубинштейна. Кадры с моментом аварии опубликовала пресс-служба столичного дептранса.

На ролике видно, как мужчина переходит проезжую часть и в это время его на большой скорости сбивает машина. Пострадавшего подбросило в воздух и перевернуло, а затем он упал на асфальт.

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В ведомстве уточнили, что ДТП произошло 8 января на улице Образцова рядом с домом № 9. Водитель автомобиля не притормозил перед нерегулируемым пешеходным переходом и наехал на Рубинштейна.

Предположительно, владелец машины за год накопил 19 нарушений ПДД. Сотрудники полиции устанавливают все причины и обстоятельства аварии.

Пострадавшего увезли в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Медики диагностировали ему переломы и черепно-мозговую травму.