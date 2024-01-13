Общество 13 января 2024, 10:22 «Состояние крайне тяжелое». Врачи рассказали о госпитализированном Льве Рубинштейне Врачи сообщили, что Рубинштейн остается в реанимации в крайне тяжелом состоянии Viktor Chernov/Russian Look/globallookpress

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Попавший в ДТП поэт и публицист Лев Рубинштейн все еще лежит в реанимации, его состояние крайне тяжелое. Об этом РИА «Новости» рассказали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

«Находится в экстренной реанимации, состояние крайне тяжелое», — сообщили в медучреждении.

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В понедельник, 8 января, 76-летнего поэта сбил автомобиль на северо-востоке Москвы. Это произошло, когда Рубинштейн шел по пешеходному переходу. Его госпитализировали в крайне тяжелом состоянии с переломами, черепно-мозговой травмой и ушибами. Накануне в Telegram-каналах распространилась информация о том, что Рубинштейн находится в коме под аппаратом искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Первые публикации Льва Рубинштейна появились в 1970-х годах. Его работы переводили на английский, французский, немецкий, шведский и другие языки. Поэт печатал стихи на карточках, за счет чего они могли тасоваться и изменять свою структуру.