Знаменитости 12 января 2024, 10:27 Льва Рубинштейна подключили к ИВЛ «112»: поэт Лев Рубинштейн находится в глубокой коме РИА «Новости»

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Поэт Лев Рубинштейн находится в крайне тяжелом состоянии. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Врачи оценивают состояние 76-летнего поэта как крайне тяжелое. Рубинштейн находится в коме. Медики подключили его к ИВЛ, отметило издание.

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Поэта сбила машина на улице Образцова в Москве в понедельник, 8 января. Момент аварии попал на видео. Судя по кадрам, от удара мужчину подбросило в воздух и перевернуло. После пострадавший приземлился на асфальт.

Рубинштейна доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. По данным Telegram-канала Shot, у поэта диагностировали множественные переломы по всему телу, в том числе зафиксировали скопление воздуха в черепе и сильную гематому мозга. Лечение затруднено из-за того, что у Рубинштейна имеется хроническое заболевание легких.

В отношении 63-летнего водителя, сбившего поэта, возбудили уголовное дело.