Происшествия 09 января 2024, 02:01 Поэта Льва Рубинштейна сбила машина в Москве Знакомые Льва Рубинштейна сообщили, что поэта сбила машина в Москве РИА «Новости»

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Поэта льва Рубинштейна в Москве сбила машина, его госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Об этом в соцсети сообщили знакомые Рубинштейна — поэт и журналист Игорь Иртеньев и дочь астрофизика Кронида Любарского Вероника.

«Сейчас он в Склифе в тяжелом состоянии, операцию сделали», — написал Иртеньев.

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Информацию подтвердила Вероника Любарская.

«Льва Рубинштейна сбила машина. Он в Склифе, переломы и черепно-мозговая травма», — написала она.

Официальной информации о происшествии и состоянии здоровья Льва Рубинштейна пока нет.

Рубинштейну исполнилось 76 лет. Свой творческий путь поэт начал в 1960-х годах, с тех пор стал считаться основоположником московского концептуализма. Его отличали стихи на карточках.

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