Эксклюзив 08 декабря 2022, 17:44 «У него серьезные проблемы со здоровьем». Виктора Бута не обследовали в тюрьме Правозащитник Мельников: Буту не провели должное обследование в тюрьме YouTube

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Российский МИД 8 декабря сообщил об обмене осужденной баскетболистки Бриттни Грайнер на Виктора Бута, который находился в американской тюрьме с 2012 года по обвинению в торговле оружием. Вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников в беседе с «360» рассказал, что у россиянина серьезные проблемы со здоровьем.

«Я могу сказать, что очень рад, что наконец-то Виктор Бут сможет встретиться со своей семьей. Много лет они ждали этого момента, надеялись, что он в какое-то ближайшее время сможет вернуться на Родину. Это было важно еще по соображениям гуманитарного характера, потому что у него серьезные проблемы со здоровьем в последнее время начались — за время пребывания в тюрьме. И не было проведено необходимого обследования», — сказал он.

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Мельников пояснил, что дело в тюремных врачах. Именно они не оказали должного внимания Буту и не побеспокоились о состоянии его здоровья. По словам эксперта, россиянину нужно было пролечиться в нормальном госпитале. Теперь по приезде в Россию ему придется пройти через множество процедур, в том числе — реабилитацию.

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«Я думаю, что наверняка он в первую очередь поедет домой. Понимая, сколько лет ждала его супруга, родные, близкие. Я думаю, что, конечно, он поедет домой», — сказал Мельников, отвечая на вопрос о возможных планах освобожденного россиянина.

Он добавил, что супруга Бута будет пробовать встретить его в аэропорту. По данным источника ТАСС, борт вылетел из Абу-Даби. Самолет, на котором летит россиянин, приземлится во Внуково.

Брат Бута Сергей в беседе с «360» не стал спешить с радостными комментариями. Он отметил, что уже проходил через подобное, поэтому будет ликовать, только когда Виктор вернется в Россию.

Член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина сообщила, что супруга Бута невероятно счастлива его возвращению. Россия снова доказала, что своих не бросает, заметила парламентарий.

Бута арестовали в Таиланде в 2008 году по подозрению в торговле оружием. Спустя четыре года его вывезли в США. Там суд присяжных приговорил Виктора к 25 годам заключения.