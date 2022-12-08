Важное 08 декабря 2022, 16:59 Самолет с Виктором Бутом приземлится во Внуково ТАСС: борт с Виктором Бутом прибудет в аэропорт Внуково РИА «Новости»

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Самолет, которым летит россиянин Виктор Бут, приземлится в московском аэропорту Внуково. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Борт вылетел из Абу-Даби около получаса назад.

В Россию Бута, по данным собеседника агентства, отправили спецбортом.

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«Самолет с Бутом на борту вылетел из Абу-Даби примерно 30 минут назад. <…> Прибудет в столичный аэропорт Внуково-2», — уточнил он.

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Ранее в четверг, 8 декабря, пресс-служба МИД России сообщила об успешном обмене баскетболистки Бриттни Грайнер на Виктора Бута. Процедура прошла в аэропорту Абу-Даби.

Бута задержали в 2008 году в Таиланде по подозрению в торговле оружием. В 2012 году его перевезли в США, где суд присяжных приговорил россиянина к 25 годам лишения свободы.

Американскую баскетболистку Грайнер задержали в марте 2022 года в столичном аэропорту Шереметьево. Правоохранители обнаружили в ее вещах картридж с маслом каннабиса. Позднее спортсменку приговорили к девяти годам тюрьмы по обвинению в контрабанде наркотиков.

Депутат Госдумы Мария Бутина сообщала, что возвращение Бута на родину доказывает, что Россия своих не бросает.