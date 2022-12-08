08 декабря 2022, 16:14
Виктора Бута обменяли на баскетболистку Бриттни Грайнер
МИД сообщил об обмене Виктора Бута на баскетболистку Грайнер
Виктора Бута вернут домой в обмен на осужденную в России американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. Обмен провели в аэропорту Абу-Даби, сообщил МИД РФ.
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«В аэропорту Абу-Даби успешно завершилась процедура по обмену гражданина России Виктора Бута на гражданку США Бриттни Грайнер, отбывавших наказание в исправительных учреждениях», — уточнили в ведомстве.
В министерстве подчеркнули, что власти США сначала отказывались вести переговоры о включении Виктора Бута в схему обмена.
Бут находился в американской тюрьме с 2012 года. За четыре года до этого его задержали в Таиланде и вывезли в США. По версии властей, он занимался продажей оружия террористам. Суд присяжных приговорил россиянина к 25 годам тюрьмы.
Американскую баскетболистку Бриттни Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево в марте этого года. В ее багаже нашли картриджи с маслам каннабиса для нагревательной системы. Спортсменке предъявили обвинение в контрабанде наркотиков. Суд приговорил баскетболистку к девяти годам колонии.
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