Важное 08 декабря 2022, 16:14 Виктора Бута обменяли на баскетболистку Бриттни Грайнер МИД сообщил об обмене Виктора Бута на баскетболистку Грайнер YouTube

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Виктора Бута вернут домой в обмен на осужденную в России американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. Обмен провели в аэропорту Абу-Даби, сообщил МИД РФ.

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«В аэропорту Абу-Даби успешно завершилась процедура по обмену гражданина России Виктора Бута на гражданку США Бриттни Грайнер, отбывавших наказание в исправительных учреждениях», — уточнили в ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что власти США сначала отказывались вести переговоры о включении Виктора Бута в схему обмена.

Бут находился в американской тюрьме с 2012 года. За четыре года до этого его задержали в Таиланде и вывезли в США. По версии властей, он занимался продажей оружия террористам. Суд присяжных приговорил россиянина к 25 годам тюрьмы.

Американскую баскетболистку Бриттни Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево в марте этого года. В ее багаже нашли картриджи с маслам каннабиса для нагревательной системы. Спортсменке предъявили обвинение в контрабанде наркотиков. Суд приговорил баскетболистку к девяти годам колонии.