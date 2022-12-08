Эксклюзив 08 декабря 2022, 16:46 «Когда вернут, тогда будем радоваться». Сергей Бут — об обмене брата на Бриттни Грайнер Брат Бута призвал не радоваться до возвращения Виктора в Россию YouTube

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Когда Виктор Бут вернется в Россию, тогда семья предпринимателя начнет радоваться. Пока что говорить о первых эмоциях непросто. Об этом в беседе с «360» сказал брат россиянина Сергей Бут.

«Когда Виктор вернут сюда, тогда и будем радоваться. Я только в СМИ информацию слышал. Давайте сначала вернется, а потом будем говорить. Обмен уже состоялся? Я проходил уже такое, давайте дождемся», — заявил Сергей Бут.

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Министерство иностранных дел России 8 декабря сообщило об обмене осужденной баскетболистки Бриттни Грайнер на Виктора Бута, пребывающего в тюрьме в США с 2012 года по обвинению в продаже оружия. Внешнеполитическое ведомство заявило, что обмен состоялся в аэропорту Абу-Даби.

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Баскетболистка Грайнер отбывала заключение в мордовской колонии, суд приговорил ее к девяти годам лишения свободы. В марте 2022 года спортсменку задержали в аэропорту Шереметьево, обнаружив в картридже для вейпа масло каннабиса.

Бута арестовали в Таиланде в 2008 году по подозрению в продаже оружия. В 2012 году его вывезли в США, где суд присяжных приговорил россиянина к 25 годам лишения свободы.