Эксклюзив 08 декабря 2022, 17:10 «Алла невероятно счастлива». Бутина сообщила жене Бута о его возвращении Депутат Бутина: возвращением Бута Россия в очередной раз доказала, что своих не бросает РИА «Новости»

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Виктор Бут возвращается домой, сейчас он летит в самолете в Россию из Абу-Даби, где завершилась процедура по обмену его на осужденную в России американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. Супруга Виктора Бута Алла невероятно счастлива его возвращению. Об этом в беседе с «360» рассказала член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина.

«Я разговаривала только что с Аллой, она невероятно счастлива. Моя семья, я лично. Невероятно счастливы за нее, это была долгая борьба. И слава богу, что Виктор возвращается на родину», — отметила депутат.

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Мария Бутина подчеркнула, что возвращением Виктора Бута Россия в очередной раз доказала, что своих не бросает.

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«Это было сложно, это было через упорное нежелание американской стороны. Но наши дипломаты сумели договориться, и, прежде всего благодаря нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину, это случилось», — отметила Бутина.

Депутат добавила, что считает верную супругу Виктора Бута своим героем, восхищается женщиной и считает ее примером для подражания всем.

«Алла — она мой герой. Ее супруг сейчас летит в самолете из Абу-Даби, он должен сегодня прилететь в Россию», — заключила Бутина.