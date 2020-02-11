ЦБ рассказал, как безопасно общаться с коллекторами

Истории с грубыми или даже жестокими коллекторами продолжают появляться в новостях. Есть даже рейтинг регионов, где лучше не оказываться должником. Чтобы как можно меньше россиян попадали в такие неприятные ситуации, Центробанк дал советы по общению с коллекторами.

Начальник главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Надежда Иванова в интервью «Российской газете» сказала, что лучшим советом будет не ждать коллекторов, а разобраться со своими долгами с банком. Она отметила, что кредиторы не обязаны идти навстречу, но обеим сторонам выгоднее разобраться без привлечения коллекторов.

Иванова напомнила, что по закону о коллекторах, если банк продает долг агентству, он должен сообщить об этом клиенту в течение 30 дней после сделки. Так что должник будет предупрежден. Это полезно и по другой причине: если уведомление не пришло, но коллектор уже позвонил, его агентство нужно проверить в государственном реестре. Есть риск, что звонок поступил от мошенника.

Должнику следует изучить свои права. Например, нужно знать о том, что коллектор может ему звонить только с 08:00 до 22:00 в рабочие дни и с 09:00 до 20:00 в выходные и праздники, причем не чаще раза в сутки и не больше восьми раз в месяц. Видеться с должником коллектор имеет право только раз в неделю, встречи с его родными и друзьями возможны только при наличии письменного согласия.

«Коллектор не имеет права скрывать свой номер телефона или электронной почты, оказывать психологическое давление на должника и тем более унижать его. Давать неверную информацию: по поводу суммы долга и сроков погашения, обращения в суд и уголовного преследования», — отметило издание.

Если коллектор нарушит правила, ему грозит штраф до двух миллионов рублей.

Должник может совсем отказаться от общения с коллекторами, задействовав своего адвоката. Для этого ему надо направить в агентство или кредитору заявление. Отказаться от общения с коллекторами можно через четыре месяца после просрочки платежа.