Названы регионы, где россияне чаще всего не платят по кредитам

Коллекторы составили рейтинг регионов России, где жители берут кредиты и не выплачивают их. Оказалось, что самые большие долги у тувинцев, а наиболее добросовестные заемщики живут в Севастополе.

По рейтингу Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), наибольшие долги по кредитам приходятся на жителей Тывы. Там на одного человека зафиксировано порядка 31,5 тысячи рублей долга. На втором месте идет Московская область, где сумма составляет около 30,1 тысячи рублей. Дальше коллекторы поставили Якутию с 29,1 тысячей.

При этом самая маленькая сумма долга у жителей Севастополя. Личная невыплата там составляет всего 1,9 тысячи рублей. Низкий уровень долгов и в Крыму — порядка 2,5 тысячи. Тройку лидеров замыкает Дагестан — 5,9 тысячи рублей.

Если говорить о доле долгов от всех кредитов, то самый большой процент у Ингушетии (13%). Затем в рейтинге идет Карачаево-Черкесия (9%), а следующей значится Северная Осетия (7%). Самый низкий показатель снова у Севастополя (1,6%), а всего в перечень регионов с минимальными значениями входят 15 субъектов России.

«К сожалению, российские регионы слишком различны по своему экономическому развитию и зачастую этот разрыв колоссален <…> При этом нельзя говорить, что ситуация безвыходная, как мы видим из практики, 70% должников удается решить вопрос, после того как они начинают работать с просроченной задолженностью», — приводит РИА «Новости» слова президента НАПКА Эльмана Мехтиева.

Ранее в ассоциации рассказали, что за прошедшие 10 лет сумма долгов россиян выросла в среднем в шесть раз. Сейчас показатель задолженности находится на 18-20 тысячах рублей.