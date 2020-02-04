СМИ: Минюст захотел раздать коллекторам цифровые псевдонимы

Имя коллектора станет для должника простым набором цифр. Сотрудникам банков и коллекторских агентств хотят разрешить не представляться в разговоре с клиентом, а пользоваться специальным идентификатором.

Предложение содержится в проекте федерального закона «О деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц», сообщил сайт РБК со ссылкой на документ.

Сейчас коллекторы должны в начале разговора с должником представиться, назвав фамилию, имя и отчество. Если изменения вступят в силу, то они смогут озвучивать только имя и идентификационный номер. Последний присваивает работодатель. Он же обеспечивает соответствие конкретного кода с определенным сотрудником.

Новые правила коснутся и роботов-коллекторов: граждане не узнают, что разговаривают с программой, а не с живым человеком.

Два участника рабочей группы по законопроекту и представитель Минюста РФ подтвердили информацию о нововведении. В министерстве отметили, что документ должен защитить персональные данные коллекторов и представителей кредиторов.