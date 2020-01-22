Коллекторам предложили собирать долги за ЖКХ. Названы плюсы и минусы идеи

Все инструменты по взысканию долгов по ЖКХ в управляющих организациях упразднили. Привлечь коллекторов к сбору коммунальных задолженностей — это острая необходимость. Таким мнением с «360» поделилась исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ Вера Москвина.

«Это прямая необходимость, потому что у управляющих организаций инструменты взыскания долгов по ЖКХ упразднены. Это ненормальная ситуация абсолютно. Должники ликуют уже не первый месяц. И, как правило, не самые бедные люди в должниках ходят. Это средний класс», — заявила Москвина.

Она добавила, что управляющие компании сейчас абсолютно беспомощны, так как с коллекторами им сотрудничать нельзя, а подать в суд на должника самостоятельно они не могут. Если в ЖКХ придут коллекторы, это будет хорошо.

Руководитель проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) «За права заемщиков» Евгения Лазарева заявила во время беседы с «360», что взыскание долгов с россиян — болезненная тема.

«Если коллекторы, которые будут этим заниматься (взыскивать долги по ЖКХ — прим. ред.), не будут настоящими профессионалами, то наши граждане просто пострадают. Рынок ЖКХ очень большой. Должен быть аппарат по взысканию. Управляющая компания должна будет создать себе штат сотрудников, что в конечном итоге ляжет на плечи потребителя», — рассказала Лазарева.

Ранее СМИ сообщили, что на заседании рабочей группы, которая разрабатывает законопроект о порядке взыскания долгов с граждан, решили допустить коллекторов в сферу ЖКХ. Документ пока не утвердили — ряд положений еще будут уточнять.