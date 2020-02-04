Коллекторов решили спрятать за номерами от агрессивных должников. Но защита здесь нужнее простым россиянам

Коллекторам хотят разрешить представляться не полным именем, а идентификатором. В Минюсте думают, это защитит взыскателей от агрессии должников. В Госдуме считают наоборот. Защищать от жестокости нужно простых людей.

Сотрудникам коллекторских агентств и банков хотят разрешить общаться с должниками по телефону или лично, не представляясь полным именем. Вместо этого они будут называть свои цифровые идентификаторы. Номера будут присваивать работодатели. Они же будут следить, чтобы под одним кодом не работали сразу несколько человек.

Предложение содержится в поправках к закону «О деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц». Документ разрабатывают в Минюсте вместе с представителями ФССП и участников рынка. По мнению авторов, инициатива поможет защитить персональные данные работников от агрессии должников.

Правда, пока это всего лишь предложение, не факт, что оно войдет в финальную версию. Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев отказался от комментариев, пояснив, что работа над законопроектом не закончилась.

Участники рынка идею поддержали. Идентификатора достаточно для контроля работы сотрудников кол-центров. Номер обезличит их, а должник не сможет найти звонящего при помощи соцсетей. Правозащитники опасаются, что люди не запомнят цифры, а значит, не смогут оставить жалобу на коллектора.

Представители Центра развития коллекторства и Ассоциации корпоративного коллекторства до завершения работы над законопроектом от комментариев «360» тоже отказались.

В традициях рэкета

Депутат Госдумы Дмитрий Ионин пояснил, что идею продвигает «коллекторское лобби». В него входят представители бизнеса и банковские структуры, зарабатывающие на этом деньги. Парламентарий убежден, что коллекторы России не нужны. Утверждения об их важной функции для взыскания долгов до суда, по его мнению, пустые. Любой, кто общается с населением, знает, чем на самом деле они занимаются.

«Коллекторы — это завуалированная форма рэкета. Последователям ребят, которые в 90-е махали битами возле ларьков, надо куда-то подаваться. Все это назвали красивым словом „коллекторы“, и сегодня эта полуофициальная банда терроризирует у нас граждан», — заявил Ионин.

Депутат Госдумы, координатор федерального партийного проекта «Народный контроль» Анна Кувычко рассказала «360», что число жалоб на коллекторов с января по октябрь 2019 года выросло почти на 40% в сравнении с аналогичным периодом 2018 года. Заявления идут не только на «черных выбивал», но и легальных.

«Перед Новым годом столкнулись, что бабушке буквально угрожали по телефону за то, что она вовремя не заплатила проценты по взысканию. У нее серьезно болеет внук, ему нужна реабилитация. Так вот, угрозы шли не только в адрес бабушки, но и несовершеннолетнему ребенку», — добавила она.

Кого защищаем?

Ионин признал, что иногда коллекторы страдают из-за своей деятельности. По его сведениям, был случай, когда жителя Екатеринбурга довели до самоубийства. Не зная этого, взыскатель пришел напомнить о долге. Случайно угодил на поминки и попал после этого в больницу.

По опыту работы Кувычко знает, что агрессия появляется у должников, когда они долго терпят «вольности» коллекторов. И защищать нужно должников, а не абсурдно прикрывать взыскателей номерами.

«Я лично постоянно держу на контроле особо жестокие случаи обращения коллекторов с обычными гражданами. Нужно посмотреть на ситуацию под углом „кто является должником“. Это наши граждане, оказавшиеся в тяжелой жизненной ситуации», — пояснила Кувычко.

Если вместо имен коллекторы будут называть идентификаторы, отметила Кувычко, жаловаться на их нарушения станет трудно. По закону в заявлении указывают фамилию, имя и отчество, а не цифровой код. Депутат Ионин с мнением коллеги согласен. Анонимность коллекторов может привести к тому, что любые их действия будут безнаказанными.

В целом, для взыскания долгов в законном порядке хватит судов и приставов. Появление коллекторов Ионин назвал «попыткой передать часть госфункций в частные руки».

«Неоднократно уже представители всех фракций говорили о необоримости запрета или ограничения деятельности коллекторов. Любое расширение их прав приведет к расширению поля для злоупотреблений, которое и сейчас, к сожалению, достаточно широкое», — заключил депутат.