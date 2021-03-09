Трубоукладчик «Академик Черский» прибыл в Калининград для прохождения испытаний

Трубоукладчик «Академик Черский», который может достроить «Северный поток — 2», прибыл в Калининград для испытаний. После проверки судно приступит к строительству газопровода.

«Академик Черский» на прошлой неделе покинул немецкий порт Висмар, он должен присоединиться к прокладке труб к уже работающему судну «Фортуна». Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на данные портала MarineTraffic.

Компания Nord Stream 2 AG направила уведомление в датское управление. Все работы пройдут в соответствии с полученными разрешениями.

Прокладка двух ниток газопровода «Северный поток — 2» должна завершиться до конца сентября 2021 года. После запуска объем газа, который пойдет по трубам, составит 55 миллиардов кубометров.

Работы над газопроводом в прошлом году остановились после угроз США ввести санкции против компаний — участниц проекта. Тогда же швейцарская фирма Allseas забрала свой корабль-трубоукладчик. В январе этого года работу на остановленном участке возобновило судно «Фортуна». После этого Минфин США тут же внес сам корабль и компанию-владельца в санкционный список.

Власти Германии назвали действия Вашингтона вмешательством в европейский суверенитет. Правительство не исключило, что США могут ввести санкции и против фонда, который создали в поддержку «Северного потока — 2».