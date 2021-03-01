Германия отвергает американские санкции против проекта российского газопровода «Северный поток — 2» как посягательство на европейский суверенитет. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление немецкого кабмина.

При этом в ФРГ не исключают, что Штаты могут ввести санкции против немецкого фонда, который был создан в поддержку «Северного потока — 2».

«Северный поток — 2» — это две нитки газопровода, идущие от побережья России через Балтийское море и экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании в Германию. После запуска объем сырья, который пойдет по трубам составит 55 миллиардов кубометров. Против проекта активно выступают США. Вашингтон продвигает в Европу американский СПГ.

Накануне председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Иншингер назвал три условия для завершения строительства «Северного потока — 2». При этом он указал, что реализации проекта препятствует давление США и некоторых стран Евросоюза. Дипломат отметил, что остановка строительства газопровода чревата болезненными последствиями.