Основанием для введения ограничений стал Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций (CAASTA), который недавно ужесточил Конгресс. Накануне СМИ Германии со ссылкой на представителя посольства США сообщили, что Вашингтон уведомил Берлин и другие страны ЕС о расширении санкций в отношении «Северного потока — 2».

Трубоукладчик «Фортуна» с декабря 2020 года проложил 2,6 километра труб в водах Германии. Для завершения работ необходимо было проложить трубы еще на 148 километрах, большая часть из которых приходились на участок, принадлежащий Дании. Разрешение на работы для «Фортуны» действует с 15 января.

Строительством газопровода «Северный поток — 2» занимается холдинг Nord Stream 2 AG, где единственным акционером является «Газпром». Остальные компании — партнеры Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — финансировали строительство наполовину.

В конце 2019 года США включили в свой оборонный бюджет санкционный пакет против газопровода. После этого от строительства отказалась швейцарская компания Allseas, которая отвечала за прокладку труб. Возобновить работы удалось только после включения судна «Фортуна», которое получило разрешение на работы в исключительной экономической зоне Германии.

В конце 2020 года в военный бюджет США внесли новый санкционный пакет против «Северного потока — 2». Несмотря на то, что действующий американский лидер Дональд Трамп наложил вето на принятие этого документа, сенат все же смог его утвердить. Новые ограничения предусмотрены для трубопрокладывающих судов, а также обслуживающих их компаний.

С начала этого года от участия в проекте отказались две страховые компании: Ramboll из Дании и Zurich Insurance Group. Все они признали, что их пугают санкции, которые могут ввести США.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал действия США нарушающими международное законодательство. По его словам, Москва внимательно следит за каждым новым шагом Вашингтона в области давления на газопровод и учитывает в своих планах, направленных на завершение работ. Компания «Газпром» не исключила, что снова остановит строительство «Северного потока — 2» или вообще откажется от него в связи с возросшими рисками.

Но согласие Евросоюза и созданный в Германии экологический фонд помогут завершить строительство газопровода.

«Северный поток — 2» — это газопровод, состоящий из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров. Он протянется от побережья России через Балтийское море до Германии.