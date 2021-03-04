Завершением работ по прокладке газопровода «Северный поток — 2» займутся два российских судна. К уже работающему кораблю «Фортуна» присоединился трубоукладчик «Академик Черский». Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Морское управление Дании (DMA).

В компании-операторе Nord Stream 2 AG сообщили, что «Академик Черский» покинул немецкий порт Висмар и направился в сторону Калининграда для ходовых испытаний. После их завершения он приступит к прокладке труб в Исключительной экономической зоне Дании.

Компания направила уведомление о работах в датское управление. Все работы пройдут в соответствии с полученными разрешениями.

По данным DMA, прокладка двух ниток газопровода «Северный поток — 2» завершится до конца сентября 2021 года.

«Интерфакс» со ссылкой на данные системы позиционирования морских судов уточнил, что судно «Академик Черский» продолжает путь из порта Висмар на восток. На его путь находится зона достройки газопровода.

«Северный поток — 2» — это две нитки газопровода, идущие от побережья России через

Балтийское море в Германию. После запуска объем сырья, который пойдет по трубам, составит 55 миллиардов кубометров. Работы над газопроводом остановились после того угроз США ввести санкции против компании-участниц проекта. Тогда же швейцарская фирма Allseas забрала свой корабль-трубоукладчик.

В январе этого года работу на остановленном участке возобновило судно «Фортуна». После этого Минфин США тут же внес сам корабль и компанию-владельца в санкционный список. Вашингтон мешает проведению строительства, чтобы сохранить для себя европейский рынок сжиженного газа.

Власти Германии назвали действия Вашингтона вмешательством в европейский суверенитет. Правительство не исключило, что США могут ввести санкции и против фонда, который создали в поддержку «Северного потока — 2».

По словам официального представителя министерства иностранных дел России Марии Захаровой, попытки США не допустить завершение строительства газопровода демонстрируют страх Вашингтона перед Москвой.