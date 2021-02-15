Трубоукладчик «Фортуна» возобновил укладку труб газопровода «Северный поток — 2». Работу приходилось прекратить на неделю из-за шторма на Балтике.

Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные систем глобального позиционирования морских судов.

«Фортуна» начала работать в датских водах с 6 февраля. Работы не проводились год и два с половиной месяца из-за американских санкций. В воскресенье, 7 февраля трубоукладчик остановился в связи с ухудшением погодных условий на Балтике. Строительство двух ниток газопровода «Северный поток — 2» планируется завершить в исключительной экономической зоне Дании до конца апреля 2021 года.

«Газпром» достраивает водопровод самостоятельно. Швейцарский подрядчик Allseas остановил работу из-за наложенных санкций США. Сейчас уложено из 2460 километров газопровода более 2300 километров. Это 94% газопровода.

В декабре прошлого года «Фортуна» проложила около 2,6 километра магистрали «Северный поток — 2» в исключительной экономической зоне Германии.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что магистральный газопровод «Северный поток — 2» построен более чем на 95%.