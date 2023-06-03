Общество 03 июня 2023, 23:05 «Троицу» привезли в храм Христа Спасителя в Москве Минкультуры РФ: икону «Троица» Андрея Рублева привезли в храм Христа Спасителя в Москве РИА «Новости»

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Икону Андрея Рублева «Троица» доставили в храм Христа Спасителя в Москве. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на министерство культуры России.

«Икона „Святая троица“ транспортирована в храм Христа Спасителя и установлена в капсулу в центре собора», — сказано в сообщении.

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Как рассказал корреспондент РИА «Новости», икону привезли в автофургоне компании, которая занимается перевозкой предметов искусства. Машину сопровождали автомобили Росгвардии с проблесковыми маячками.

До сегодняшнего дня икона находилась в Третьяковской галерее. Передать святыню Русской православной церкви решил Владимир Путин. Завтра, 4 июня, на праздник Святой Троицы ее выставят в храме Христа Спасителя. Она пробудет там две недели. Все желающие смогут поклониться иконе. После этого ее отдадут на плановую реставрацию и консервацию. За сохранность иконы будут отвечать правоохранительные органы и церковная служба безопасности.

Спустя год икону обещают вернуть в Троице-Сергиеву лавру — на ее историческое место.

Эксперты Третьяковской галереи ранее выступили против транспортировки иконы до того, как для нее подготовят оптимальные условия хранения, так как святыня, согласно выводам комиссии, находится в нестабильном состоянии.