Власть 26 мая 2023, 13:48 Реставрацию иконы «Троица» проведут после перемещения в Храм Христа Спасителя Песков: решение о реставрации «Троицы» примут после перемещения в Храм Христа Спасителя РИА «Новости»

Читать 360tv в

Икону Андрея Рублева «Троица» перевезут из Третьяковской галереи в Храм Христа Спасителя со всеми необходимыми мерами для ее сохранности. После этого специалисты примут решение о ее реставрации. Об этом в беседе с журналистами заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его процитировал ТАСС.

Песков подчеркнул, что стороны согласовали схему, направленную на сохранность «Троицы».

Реклама

«Икона с соблюдением всех необходимых мер по обеспечению ее сохранности будет перемещена в Храм Христа Спасителя, где группа специалистов начнет принимать решение по ее дальнейшей реставрации, которая начнется после определенного периода», — заявил официальный представитель Кремля.

После решения о передаче иконы Русской православной церкви министерство культуры России заявило, что «Троицу» выставят в Храме Христа Спасителя 4 июня после чего вернут на плановую реставрацию. По завершению работ иконку поместят в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры.

Научно-реставрационный совет Третьяковской галереи выпустил протокол, в котором указал на нестабильное состояние иконы, и объяснил, что доставать ее из стенда, где поддерживается специальный температурный режим, нельзя.

В минувшую среду, 24 мая, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал вопрос передачи иконы «Троица» очень серьезным и пообещал обсудить его с экспертами. Он добавил, что заключений о невозможности вывоза работы Андрея Рублева из Третьяковской галереи никто не давал.