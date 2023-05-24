Общество 24 мая 2023, 05:10 Вывоз «Троицы» из Третьяковки рекомендовали отложить Экспертный совет Третьяковской галереи рекомендовал пока не вывозить «Троицу» из музея РИА «Новости»

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Икона «Святая Троица» Андрея Рублева сейчас находится на реставрации, поэтому ее нельзя вывезти из Третьяковской галереи из-за ее «сложного и нестабильного состояния». Сроки ее передачи РПЦ могут сдвинуть из-за необходимости подготовить для иконы оптимальные условия хранения. К такому выводу пришли участники экспертного совета, прошедшего в музее, уточнил «Интерфакс».

«Икона „Святая Троица“ Андрея Рублева не подлежит выдаче за пределы Третьяковской галереи на праздник Троицы 4 июня сего года из-за сложного и нестабильного состояния, а также непредсказуемости продолжающегося процесса негативных изменений», — указано в протоколе заседания.

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В РПЦ заявили, что во главе угла должен стоять вопрос сохранности святыни, поэтому там с пониманием отнеслись к выводам специалистов. Глава экспертного совета Московского патриархата по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин сообщил, что диалог между церковью и музеем сегодня идет «в добросовестном ключе».

До этого сообщалось, что «Троицу» выставят в храме Христа Спасителя на День Святой Троицы — 4 июня. Икону должны были перенести в Троицкий собор Свято-Троицкой Сергиевой Лавры после плановой реставрации.