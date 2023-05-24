24 мая 2023, 05:10
Вывоз «Троицы» из Третьяковки рекомендовали отложить
Экспертный совет Третьяковской галереи рекомендовал пока не вывозить «Троицу» из музея
Икона «Святая Троица» Андрея Рублева сейчас находится на реставрации, поэтому ее нельзя вывезти из Третьяковской галереи из-за ее «сложного и нестабильного состояния». Сроки ее передачи РПЦ могут сдвинуть из-за необходимости подготовить для иконы оптимальные условия хранения. К такому выводу пришли участники экспертного совета, прошедшего в музее, уточнил «Интерфакс».
«Икона „Святая Троица“ Андрея Рублева не подлежит выдаче за пределы Третьяковской галереи на праздник Троицы 4 июня сего года из-за сложного и нестабильного состояния, а также непредсказуемости продолжающегося процесса негативных изменений», — указано в протоколе заседания.
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В РПЦ заявили, что во главе угла должен стоять вопрос сохранности святыни, поэтому там с пониманием отнеслись к выводам специалистов. Глава экспертного совета Московского патриархата по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин сообщил, что диалог между церковью и музеем сегодня идет «в добросовестном ключе».
До этого сообщалось, что «Троицу» выставят в храме Христа Спасителя на День Святой Троицы — 4 июня. Икону должны были перенести в Троицкий собор Свято-Троицкой Сергиевой Лавры после плановой реставрации.
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